Володин обвинил ПАСЕ в разрушении политической культуры

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Россия считает неприемлемой политику стран, которые используют межэтнические или религиозные противоречия для вмешательства во внутренние дела других государств, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на 137-й ассамблее Межпарламентского союза.

Ассамблея Межпарламентского союза проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, отметил "ТВ Центр". Володин подчеркнул: сейчас возникают попытки извне навязать парламентариям представление о демократии. Это разрушает политическую культуру. Москва же выступает против любых действий, которые ограничивают возможности диалога. Тем более, когда это происходит на межпарламентском уровне.

Дискриминация прав национальных делегаций недопустима. Продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса. Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться. Считаем, что это противоречит самой сути парламентаризма и вредит межпарламентскому диалогу", - заявил Володин.