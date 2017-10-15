Выходящие из Ракки боевики прикрывались мирными жителями

Теги: В мире сирия боевики эвакуация

Боевики запрещённой в России группировки "Исламское государство" начали покидать сирийский город Ракку. Выход исламистов проходит согласно договорённости, достигнутой накануне.

По данным "ТВ Центра", местные журналисты сообщили, что часть боевиков уже оставила город. Однако, выходили они, прикрываясь мирными жителями, взятыми в заложники.

Представители местных племён сообщили, что обратились к коалиции Сирийских демократических сил, чтобы согласовать эвакуацию. Целью было – избежать дальнейшего разрушения города и прекращения кровопролития. В Ракке ещё остаётся около четырёх тысяч горожан. Договорённости о выходе не касались иностранцев, воюющих на стороне исламистов.