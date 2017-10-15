Глава МИД Ирана предупредил о возможном выходе из ядерной сделки

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Иран может выйти из международной сделки по ядерной программе, если США нарушат договорённости и введут новые санкции. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Джавад Зариф.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил о возможном выходе из ядерной сделки, сообщил "ТВ Центр".

"Если Иран почувствует, что другие стороны соглашения предпринимают недостаточные шаги для отмены санкций, и соглашения больше не учитывают интересы Ирана, то у нас появляется выбор. Одним из вариантов является выход из ядерной сделки", - сказал глава иранского МИД.