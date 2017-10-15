12:12, 15 октября 2017

В Киеве националисты устроили марш в честь 75-летия УПА

Теги:  Общество  киев  шествие  украина  националист

Тысячи националистов вышли на улицы Киева. Они устроили марш в честь 75-летия основания Украинской повстанческой армии, запрещённой в России. Жгли факелы, взрывали петарды. Выкрикивали лозунги против украинских властей. Радикалы на шествие съезжались со всей страны. Подобные мероприятия вызывают всё больше беспокойства в Европе.

Под такими лозунгами с красно-черными бандеровскими флагами националисты шли по главным улицам Киева, отметил "ТВ Центр". Формально так отмечали День защитника Украины – это официальный праздник. Фактически, марш приурочили к 75-летию Украинской повстанческой армии. В России УПА, выступавшая на стороне гитлеровских сил, запрещена. На Украине, судя по транспарантам, национализм теперь идеология молодежи.

Они зажигали файеры, но закрывали лица. Факельное шествие огненной стихией накрыло украинскую столицу – участие в марше приняли около 13 тысяч человек. Массовку свозили в Киев автобусами со всей страны, факелы до начала марша тоже раздавали организованно. Митинги в честь бандеровцев прошли и в других городах Украины. На Львовщине и в Ивано-Франковске ветераны УПА вспоминали о былых подвигах.

В строю националистов, впрочем, не было единства. Скандировали и лозунги против Авакова – министра внутренних дел, который, заняв этот пост во время Майдана, по сути, узаконил в стране экстремистский "Правый сектор", предлагали повесить как собаку. Главкома УПА Романа Шухевича и Степана Бандеру, наоборот, призывали вернуть в ряды национальных героев. О подвигах бандеровцев торжественно говорил и Петр Порошенко, принимая присягу воспитанников Киевского военного лицея.

"Для большинства наших дедов и прадедов война закончилась в мае 1945 года. Но не для воинов УПА. Их борьба с коммунистическим тоталитарным режимом продолжалась еще более десяти лет", - заявил украинский президент.

В этом году список врагов Украины неожиданно пополнили европейские страны – прежде всего, Венгрия и Польша. Националистов возмутила негативная реакция Будапешта на закрытие венгерских школ в Закарпатье, а также осуждение Варшавой героизации УПА, которая проводила этнические чистки польского населения. Впрочем, такие марши с факелами по Крещатику вряд ли приведут в Европу. Польша уже отказалась принимать беженцев из незалежной, ссылаясь на то, что в стране и так почти миллион граждан Украины. Такое количество, по мнению Варшавы, ставит под удар безопасность государства. Хотя это, похоже, только разжигает накал националистов.

Борис Иванин, "ТВ Центр"

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