Президентские выборы в Киргизии стали самыми технологичными в истории страны

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В Киргизии в воскресенье выбирают президента страны. Участки для голосования – а их более двух тысяч – открылись в восемь утра по местному времени.

Голосование началось и за рубежом, отметил "ТВ Центр". В списках избирателей около трёх миллионов человек. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Действующий президент Алмазбек Атамбаев не баллотировался. По законам Киргизии, занимать эту должность можно лишь на один срок.

Эти президентские выборы – самые технологичные за всю историю страны, заверили организаторы. Здесь разработали особую систему идентификаций. Её нельзя обмануть и проголосовать дважды. Сначала компьютер сканирует ID-карту, она же гражданский паспорт, затем проверку проходит сам избиратель.