Мария Шарапова впервые с мая 2015 года выиграла турнир WTA

Теги: Спорт шарапова россия теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине в одиночном разряде. Эта победа стала для россиянки первой с мая 2015 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый с мая 2015 года турнир WTA. Об этом сообщил ТАСС.

В финале турнира в китайском Тяньцзине Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6. По ходу первого сета россиянка проигрывала 1:4, однако затем выиграла шесть из семи геймов. По ходу второго сета Шарапова уступала сопернице 1:5. По ходу турнира российская спортсменка не проиграла ни одного сета.

Призовой фонд турнира составляет 426 тысяч долларов. Победительница получит 111 тысяч 164 доллара.