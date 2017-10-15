Рейс "ЮТэйр" вернулся во "Внуково" из-за задымления в кабине экипажа

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Авиарейс Москва-Сургут компании "ЮТэйр" вернулся в аэропорт "Внуково" из-за задымления в кабине экипажа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет приземлился благополучно, медицинская помощь не потребовалась.

Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сургут вернулся в аэропорт "Внуково" из-за задымления в кабине экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково, никакой медицинской помощи не потребовалось", - говорится в сообщении.

По данным источника в авиационных кругах, решение о возвращении в Москву принял капитан воздушного судна. Как сообщили во "Внуково" агентству "Москва", задымление было полностью ликвидировано. На борту Boeing-737 находились 173 пассажира и семь членов экипажа.