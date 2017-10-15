Иран закрыл границу с северным Ираком после курдского референдума

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Иран закрыл пункт пропуска на границе с иракским Курдистаном. Как сообщили иранские СМИ, такая мера была принята в ответ на прошедший в сентябре референдум о независимости Курдистана. Официального подтверждения закрытия пункта пропуска нет.

Иран закрыл пограничный пункт пропуска с северным Ираком в ответ на референдум о независимости в курдском регионе, прошедшем в сентябре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Учитывая события в иракском Курдистане, Иран закрыл пункт пропуска Башмаг на границе с иракским Курдистаном", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.