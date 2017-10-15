Российский турист утонул на Пхукете

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Российский турист утонул во время купания на тайском острове Пхукет. По данным местных СМИ, 42-летнего мужчину без сознания нашли военные и полиция после того, как получили сообщение о тонущем человеке. Россиянина доставили в больницу, однако там врачи констатировали его смерть.

Российский турист погиб во время купания на тайском острове Пхукет. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщение о тонущем человеке военные получили около 10 утра. 42-летнего мужчину вытащили из воды спасатели и туристы. Ему была оказана первая помощь, после чего россиянина доставили в госпиталь. В больнице врачи констатировали смерть мужчины.

Накануне на Пхукете из-за высоких волн и сильного ветра едва не утонули трое россиян. В октябре на острове сезон дождей. Из-за ветра и высоких волн купание в море в этот период опасно.