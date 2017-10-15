Южная Корея призвала КНДР вернуться за стол переговоров

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Председатель южнокорейского парламента Чон Се Гюн призвал КНДР вернуться за стол переговоров по проблеме Корейского полуострова. По его словам, обеспокоенность Сеула вызывают испытания стратегических ракет, проведенные недавно Пхеньяном.

Северная Корея должна вернуться за стол переговоров по проблеме Корейского полуострова. Об этом заявил спикер южнокорейского парламента Чон Се Гюн.

"Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему в ближайшем будущем", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Председатель парламента Южной Кореи отметил, что Сеул обеспокоен недавними ракетными испытаниями, проведенными Пхеньяном. По его словам, эти действия угрожают всему Корейскому полуострову.

Ранее ожидалось, что представители Южной и Северной Корей могут провести переговоры в рамках ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Однако в делегации КНДР заявили, что с учетом санкционного давления со стороны США и предстоящих совместных американо-корейских учений о переговорах не может идти речи.