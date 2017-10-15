Парад на "Волгах" закрыл ретро-сезон в Москве

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Столица в воскресенье закрывает ретро-сезон. На улицы в центре города выкатились полсотни легендарных автомобилей "Волга" разных модификаций. В потоке современных машин они как гости из прошлого – и притягивают внимание, и представляют свою эпоху. Представляют с честью и каким-то аристократическим достоинством.

В свое время Юрий Гагарин получил "Волгу" за полет в космос. Легенда советского автопрома снималась в десятках культовых кинофильмов, и конечно навсегда запомнилась как машина Юрия Деточкина из "Берегись автомобиля". В музее Московского транспорта собрались те, кто бережно сохранил 21-ю Волгу, рассказал "ТВ Центр".

Они уже непривычно смотрятся на улицах столицы. Машины с историей. Каждая со своим характером и судьбой. Здесь есть автомобили, которые в советские времена были служебными, возили профессуру и номенклатурных работников.

"Если вы заметили номера, то указаны буквы МОЛ. В народе называли это "Мы охраняем Лёню". Брежнева. То есть она из кремлевского гаража. 60-го года, с оригинальными номерами. Ой, куда я поехал, стоял на передаче", - рассказал владелец 21-й "Волги" Юрий Сильченков.

Внешний облик Волги был создан с опорой на американский "стайлинг", в котором в то время преобладали авиационные и ракетно-космические мотивы. Сначала решетка радиатора была широкой, но, как гласит легенда, когда такую модель представили маршалу Жукову, она ему не понравилась – напомнила "акулий оскал". Тогда всего за неделю дизайнеры и конструкторы нашли решение – сделали решетку с горизонтальными прорезями и приделали к ним звезду.

"Ее изначально собрали из разных запчастей в таксопарке. Изначально это видимо было такси. Как вы знаете, впереди должен быть диван сплошной. Но эта машина досталась мне в таком виде, два сидения. И я решил оставить – во-первых, необычно, во-вторых – удобно лазать туда-сюда", - сказал Сергей Семенов.

В 64-м году три машины ГАЗ-21 приняли участие в ралли Монте-Карло. Призовых мест они не заняли, однако дошли до финиша, в отличие от доброй половины участников. Сегодня на таком олдтаймере особо не разгонишься, хотя некоторые и пытаются. Появление такого автомобиля на улицах всегда вызывает повышенное внимание. Другие водители сигналят, на парковках много желающих сфотографироваться. Говорят, даже сотрудники ГИБДД приветствуют.

Несмотря на прохладную московскую погоду, в закрытии ретро-сезона приняли участие несколько десятков коллекционных машин. И вот он – торжественный проезд по Садовому кольцу. После него легендарные "Волги" отправятся зимовать в гаражи и встретятся вновь на открытии следующего сезона – в апреле.

Елизавета Родина, Олег Лапшов, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр"