Ведущий Отар Кушанашвили поделился впечатлениями от первого посещения Зарядья

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Столичные власти планируют построить внутри Садового кольца такую беспроводную сеть, которая обеспечит пользователю стабильное и непрерывное подключение даже при перемещении из метро на улицу и обратно. В полную силу она заработает к началу будущего года. Слава "Умного города" в последние годы уже закрепилась за столицей.

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили, впервые прогуливаясь по Зарядью, признался, что и представить не мог, что на месте снесенной гостиницы "Россия" вырастет нечто настолько фантастическое, рассказал "ТВ Центр".

"Когда я переехал в 90-е в Москву, и Москва тогда являла собой буффонаду с бурлеском с налетом бандитизма, я тогда не знал, что буду обозревать Москву и давать интервью родному каналу, что я смогу приводить сюда своих детей и они будут узнавать тут страну и общаться со своими друзьями со всего мира", - сказал он.

Вполне возможно – здесь всюду бесплатный Wi-Fi. По словам телеведущего, Зарядье – это своего рода зеркало, которое отражает то, что из себя представляет сегодняшняя Москва.

"В школе теперь все техноло... Тех-но-ло-гизировано. Так же я привыкаю это произносить, также люди моего поколения привыкают всем этим овладевать. Мои дети моментально, с лету, с кондачка, без долгой разминки, уже все это знают – где отпечаток пальца, где выяснить, какой маршрут. Сочетание модерна с этими соплями моими старческими – это и есть суть этой Москвы", - пояснил Кушанашвили.

Сказано образно, как и подобает шоумену. Молодежь про модерн рассуждает с позиций продвинутого пользователя.

В хорошую погоду насладиться городом помогает городской велопрокат, а зимой поможет дополненная реальность. В медиацентре Зарядья открыли аттракцион "Полет над Москвой". Организаторы рассказали, что даже опытные экскурсоводы от увиденного теряют дар речи. Уникальная сферическая проекция, подвижные сиденья, запахи создают эффект абсолютного погружения.

"Я подтверждаю, это невероятное кино. Это моя Москва, это ваша Москва. Это не с высоты птичьего полета, а откуда-то оттуда, с антигрузинского Марса, соединяющегося с Юпитером. Это то, где тебе выпала честь жить. Тебе, Отарику, выпала честь жить среди этой красоты. Пойду плакать что ли", - сказал Кушанашвили.

Если серьезно, причин плакать нет. Есть множество поводов для гордости. Москва, по итогам международного исследования, вошла в топ-5 городов, готовых к внедрению технологий будущего. Российская столица лидирует по качеству виртуальных сервисов для горожан, уровню развития инфраструктуры, открытого адаптивного образования и цифровой экономики, уступив места в общем рейтинге только Сингапуру, Лондону, Шанхаю и Нью-Йорку. Впрочем, по словам главы департамента информационных технологий, в чем-то эти мегаполисы берут пример с российской столицы, жители которой уже настолько привыкли к информатизации пространства, что не помнят, как жили без нее.

"Скорость бесплатного Wi-Fi в метро не всегда адекватна той, которую они ждут. Когда ты говоришь это лондонцу или жителю Нью-Йорка, он говорит, что у них нет не только Wi-Fi, а сотовая связь не всегда работает. Поэтому, мы движемся быстро, но ожидания москвичей движутся еще быстрее", - отметил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

В пределах Бульварного кольца установлено более тысячи базовых станций Wi-Fi. В скором времени их количество существенно увеличится, и тогда интернет-соединение будет бесперебойным и в метро, и на улице.

"Так как вай-фаев много, один перебивает другой, я имею в виду другие вай-фаи, и прерывается иногда связь. И наша задача на конец этого года – конец следующего сделать так, чтобы, соединившись в метро, выйдя из него в пределах Садового кольца, продолжили свое движение без разрывов связи", - рассказал Артем Ермолаев.

А вот контактировать с билетами в подземку или с картой тройка скоро будет вовсе не обязательно. К таким, казавшимся совсем недавно экзотическими, способам прохода в подземку, как с помощью банковской карты и мобильного телефона, в конце октября добавятся силиконовый браслет и керамическое кольцо. А есть предложение для этой же цели использовать биометрическую идентификацию, иными словами – сканирование лица. Такая система уже работает в некоторых московских офисах.

Кристина Одиноченко, Дмитрий Панов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр"