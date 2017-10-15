МИД Ирана опроверг закрытие границы с иракским Курдистаном

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В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о закрытии границы с иракским Курдистаном. Как сообщил официальный представитель ведомства Бахрам Касеми, ранее по запросу Ирака для курдского региона было закрыто иранское воздушное пространство. Других действий в этом направлении не производилось.

Иран не закрывал границу с иракским Курдистаном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

"Как сообщалось ранее, мы заблокировали наше воздушное пространство для курдского региона по запросу центрального правительства Ирака, и насколько я знаю, ничего нового в этом направлении не произошло", - сказал он.

Ранее иранские СМИ сообщили о закрытии пункта пропуска Башмаг на границе с иракским Курдистаном. Как сообщили иранские СМИ, такая мера была принята в ответ на прошедший в сентябре референдум о независимости Курдистана.