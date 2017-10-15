Матвиенко вновь предложит КНДР и Южной Корее начать переговоры

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник вновь предложит переговоры делегациям КНДР и Южной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Как пояснил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, вероятность переговоров сохраняется.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь предложит делегациям КНДР и Южной Кореи сесть за стол переговоров. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

"В завтрашних беседах Валентина Ивановна Матвиенко эту идею повторит. Если уж где-то и встречаться столь антагонизированным по отношению друг к другу странам, то, конечно же, в парламентском формате и, конечно же, на площадке Межпарламентского союза", - сказал он.

Косачев отметил, что вероятность переговоров парламентских делегаций сохраняется, и, по его словам, "нет информации о том, что этой встречи не будет".

Ранее сообщалось, что представители Южной и Северной Корей могут провести переговоры в рамках ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Однако в делегации КНДР заявили, что с учетом санкционного давления со стороны США и предстоящих совместных американо-корейских учений о переговорах не может идти речи. Председатель южнокорейского парламента, в свою очередь, призвал Пхеньян в ближайшее время сесть за стол переговоров.