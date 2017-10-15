США будут решать проблему КНДР дипломатическими средствами до первых бомб

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Дональд Трамп настроен на дипломатическое урегулирование вопроса по Корейскому полуострову. При этом дипломат пояснил, что дипломатические усилия будут продолжаться, пока не упадут первые бомбы.

США продолжат дипломатические усилия по ситуации на Корейском полуострове до первых бомб. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Президент США нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне. Дипломатические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы", - передает его слова "РИА Новости".

Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил о "затишье перед бурей", но не стал пояснять, что он имеет в виду. Позднее он заявил, что имел ввиду северокорейские ядерные испытания. Также глава США отметил, что не намерен заранее овучивать свои планы в отношении КНДР, как это раннее делал предшественник Барак Обама в отношении иракского Мосула.