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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти намерены приступить к реализации закона, ужесточающего санкции против России, Ирана и КНДР. При этом он отметил, что сначала американские компании должны получить от Госдепа и Минфина пояснения о применении документа.

Власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций против России после уведомления американских компаний о правилах применения документа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы собираемся представить это руководство, чтобы мы смогли приступить к полной реализации закона", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что касаемо России, нормативы для компаний, ведущих бизнес, разрабатываются с особой тщательностью. Тиллерсон подчеркнул, что лично участвует в подобных обсуждениях с американским Минфином.

"Мы сотрудничаем с минфином для разработки таких критериев, чтобы люди могли понимать, что разрешено, а что поставит под угрозу санкций их самих", - сказал госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение санкций против экономики России. В частности, документ предполагает, что американский лидер сможет налагать ограничения в отношении лиц, вкладывающих в строительство экспортных российских трубопроводов более 5 миллионов долларов в год или 1 миллион единовременно.