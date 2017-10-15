Завершилось голосование на президентских выборах в Киргизии

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В Киргизии завершилось голосование на президентских выборах. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК, за три часа до завершения голосования явка составила 40,12 процента. По результатам предварительного подсчета голосов, лидирует кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В Киргизии завершилось голосование на президентских выборах. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

По ее данным, явка за три часа до окончания голосования составила 40,12 процента. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).

Как сообщили в ЦИК агентству "Интерфакс", после подсчета более 150 тысяч бюллетеней лидирует кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков. За ним следует оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов. Всего на пост президента претендуют 11 кандидатов.

Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировали ни международные наблюдатели, ни ЦИК республики.