Парламент Сирии потребовал вывода турецких войск из Идлиба

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Сирийский парламент потребовал немедленного вывода турецких войск со своей территории без каких-либо предварительных условий. По словам спикера парламента Хаммуда ас-Сабага, вторжение Турции в Идлиб не оговаривалось в Астане и оно противоречит нормам международного права.

Турецкие войска должны покинуть территорию Сирии без предварительных условий. Об этом в ходе выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге заявил спикер сирийского парламента Хаммуд ас-Сабаг.

"Сирийский парламент требует вывода турецких войск без каких-либо предварительных условий", - передает его слова агентство "РИА Новости".

По его словам, вторжение Турции в Идлиб не оговаривалось в ходе переговоров в Астане и оно нарушает нормы международного права.