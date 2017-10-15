Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

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Президент России Владимир Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи открытым. Глава государства отметил, что именно молодое поколение может изменить мир и привнести новаторские идеи. Путин призвал участников фестиваля воплощать самые смелые и добрые мечты.

Президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

"Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры. Создавайте свое будущее, стремитесь изменить, сделать его лучше. Все в ваших силах, главное идти только вперёд. Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!", - сказал президент.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. Накануне в Москве прошел парад-карнавал. Шествие было организовано от Васильевского Спуска по Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным с конечным пунктом в "Лужниках".

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