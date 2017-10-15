Путин заявил о поддержке всех решений Парижского соглашения по климату

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все решения Парижского соглашения по климату. По словам главы государства, российская сторона намерена исполнять эти договоренности.

Россия поддерживает все решения Парижского соглашения по климату. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на президента России Владимира Путина.

"Совсем недавно в Париже были приняты соответствующие решения, направленные на недопущение изменения климата на планете. Россия поддерживает все эти решения и взяла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению выбросов, это все вместе будет. И намерены выполнять эти договоренности" - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что эти договоренности позволят добиться положительных результатов, несмотря на разные мнения по данному вопросу.

Парижское соглашение по климату является самым глобальным климатическим договором. Его подписали 194 страны в декабре 2015 года. Документ определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.