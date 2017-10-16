СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Теги: Культура актер смерть

В возрасте 47 лет скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов. По предварительной версии, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. О дате прощания с артистом объявят позже.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист умер из-за того, что у него оторвался тромб.

"У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы", - сказал собеседник агентства. "Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни", - добавил он.

По версии "Интерфакса", которое ссылается на источник в медицинских кругах, Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьям в качестве пассажира. "Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета скорой помощи доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось", - сказал собеседник.

В настоящий момент Минздрав Московской области проверяет информацию о том, что актер мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему. "Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее также стало известно, что станцию скорой в подмосковной Лобне намерен проверить Росздравнадзор. Это произошло после того, как в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи.

Марьянов известен своими ролями в фильмах "День радио", "Графиня де Монсоро", "Боец" и других. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета. О дате прощания с артистом объявят позже.

Читайте также:

Актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси

В Москве умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева

Умерла звезда сериала "Возвращение Мухтара"