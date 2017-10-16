Число жертв теракта в Сомали превысило 270 человек

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Жертвами взрыва в столице Сомали Могадишо стали 276 человек, еще около 300 человек получили ранения. Об этом сообщил министр информации страны Абдирахман Осман. В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

В результате взрыва в столице Сомали погибли 276 человек. Об этом сообщил министр информации Абдирахман Осман.

"Около 300 человек получили ранения в результате варварской атаки в Могадишо, предпринятой террористами из группировки "Аш-Шабаб", - написал он в Twitter.

Как пишет "Интерфакс", власти не исключают, что число жертв может вырасти. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается.

14 октября на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических группировок, однако большинство терактов в стране совершались боевиками "Аш-Шабаб", являющейся крылом международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России).

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