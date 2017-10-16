Ошибка лоцмана стала причиной разрушений в порту Одессы
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Под Одессой грузовое судно с американским углем врезалось в причал. Из-за повреждений порт не сможет принимать уголь около года, а сумма ущерба оценивается в несколько сотен миллионов гривен. ЧП произошло из-за ошибки лоцмана.
В Одесской области грузовое судно Conquistador, перевозившее уголь для Украины, врезалось в причал порта "Южный", об этом сообщает издание Думская.net.
В порту "Южный" грузовое судно повредило причал (фото) https://t.co/NmaVHGNX4a #odessa pic.twitter.com/nwKhYmMl7D— Думская.net (@dumskaya_net) 15 октября 2017 г.
ЧП произошло из-за ошибки лоцмана. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов гривен. Не исключено, что порт "Южный" не сможет принимать уголь около года.
Как отмечает источник, авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США. Ранее его доставило другое судно – Victoria.
22 августа США отправили первую партию угля для Украины. В начале сентября 85 тысяч тонн прибыли в порт "Южный" в Одесской области.
Ранее в ходе визита украинского лидера Петра Порошенко в Вашингтон стороны договорились о поставке 700 тысяч тонн антрацитового угля из США.
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