В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

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Ярким праздничным шоу стартовал в Сочи 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В течение недели 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира будут общаться и спорить, обсуждать самые насущные проблемы. "Энергия и талант молодости обладают поразительной силой. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше", - с такими словами обратился к участникам фестиваля Владимир Путин.