Иракская армия вошла к подконтрольный курдам Киркук

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В провинции Киркук, которая находится под контролем курдского ополчения, начались столкновения с правительственными отрядами.

В Ираке накаляется обстановка в провинции Киркук, нефтяные месторождения которой контролируют курдские вооруженные отряды. Об этом передает "ТВ Центр". Как сообщается, между ними и правительственными войсками произошли столкновения.

По данным местных СМИ, курдам удалось поджечь четыре автомобиля силовиков. Также появились сведения о том, что для обороны региона отряды привлекли сторонние формирования, в частности Рабочую партию Курдистана. При этом ранее власти автономии заявили о наступлении правительственных сил в провинции. Регион фактически контролируются пешмергой. Против этого протестует Багдад. После проведения курдами референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в Киркук войска для возвращения контроля над провинцией.