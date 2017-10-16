08:50, 16 октября 2017

Истекает срок ультиматума Мадрида по вопросу независимости Каталонии

Теги:  В мире  испания  каталония

У Каталонии осталось совсем мало времени, чтобы определиться со своей независимостью. Срок действия ультиматума, который объявил Мадрид, истекает в понедельник.

В понедельник истекает срок ультиматума, который правительство Испании объявило Каталонии, передает "ТВ Центр". Глава автономии Карлес Пучдемон должен окончательно прояснить - провозглашена независимость или нет.

Если ответ снова будет двусмысленным, то, как заявил глава МВД Испании, Мадрид будет вынужден принять соответствующие меры. Каталонию могут лишить статуса автономии и ввести там прямое управление. По распоряжению властей, в регион уже стянуты десять тысяч полицейских.

Такая ситуация сложилась после того, как по итогам референдума каталонские депутаты приняли документ о независимости автономии, но отложили его действие, чтобы наладить диалог с федеральными властями.

Другие новости

В других СМИ