Истекает срок ультиматума Мадрида по вопросу независимости Каталонии

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У Каталонии осталось совсем мало времени, чтобы определиться со своей независимостью. Срок действия ультиматума, который объявил Мадрид, истекает в понедельник.

В понедельник истекает срок ультиматума, который правительство Испании объявило Каталонии, передает "ТВ Центр". Глава автономии Карлес Пучдемон должен окончательно прояснить - провозглашена независимость или нет.

Если ответ снова будет двусмысленным, то, как заявил глава МВД Испании, Мадрид будет вынужден принять соответствующие меры. Каталонию могут лишить статуса автономии и ввести там прямое управление. По распоряжению властей, в регион уже стянуты десять тысяч полицейских.

Такая ситуация сложилась после того, как по итогам референдума каталонские депутаты приняли документ о независимости автономии, но отложили его действие, чтобы наладить диалог с федеральными властями.