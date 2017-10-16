09:00, 16 октября 2017

Убийство загрызшего пенсионера под Воронежем медведя попало на видео

Теги:  животные  Происшествие  воронеж

В городе Семилуки Воронежской области в результате нападения медведя погиб 84-летний пенсионер. Еще один человек - хозяин хищника - получил тяжелые ранения . Разъяренное животное сбежало из частного зоопарка, металось по улицам города и нападало на людей. Полицейские, которые приехали по вызову, вынуждены были застрелить медведя.

Корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев посмотрел кадры с места трагедии.

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