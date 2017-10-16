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На парламентских выборах в Австрии победила консервативная Народная партия. Новым канцлером станет нынешний глава МИД Себастьян Курц.

Новым канцлером Австрии станет Себастьян Курц. Именно ему предстоит сформировать кабинет министров, передает "ТВ Центр". Консервативная Народная партия, которую возглавляет нынешний глава МИДа страны, лидирует на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах. После подсчёта более половины бюллетеней она набирает почти 37% голосов.

На втором месте - правая Австрийская партия свободы. На третье впервые в своей истории опустилась Социал-демократическая партия действующего канцлера Кристиана Керна.