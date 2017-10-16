В Киргизии выбрали нового президента

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Новым президентом Киргизии, по предварительным данным, стал Сооронбай Жээнбеков. С марта по август он занимал пост премьер-министра страны.

В Киргизии в воскресенье выбирали президента страны. По предварительным данным, побеждает кандидат от правящей Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, сообщает "ТВ Центр".

В первом же туре он набрал около 54% голосов. Серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали.

58-летний Жээнбеков до выдвижения в президенты занимал пост премьер-министра, а ранее на протяжении 11 лет был депутатом парламента, возглавлял Ошскую область. Его называют продолжателем дела Алмазбека Атамбаева, который руководит страной с 2011 года.

Будущий глава государства уже пообещал продолжить курс нынешней администрации.