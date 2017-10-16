Дмитрий Хворостовский отмечает юбилей

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Оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в понедельник исполняется 55 лет. Свою юбилей артист отметит в Лондоне.

Народному артисту России, звезде мировой оперной сцены Дмитрию Хворостовскому в понедельник исполнилось 55 лет. Праздновать дату он решил в кругу близких в своём доме в Лондоне, передает "ТВ Центр".

Хворостовский родился в Красноярске, окончил там институт искусств. Популярность артисту принесла победа в международном конкурсе оперных певцов "Кардиффские голоса". Хворостовский покорил миллионы сердец. Он выступал в Ковент-Гардене, Карнеги-Холле, театре Ла-Скала и многих других. Знакомил с выдающимися певцами российских зрителей: цикл концертов "Хворостовский и друзья" — это отдельное явление в оперном искусстве.

Летом 2015 года артисту поставили диагноз - опухоль головного мозга. Сейчас Хворостовский проходит курс лечения. Все поклонники его таланта желают артисту поскорей выздороветь и вернуться на сцену.