Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" Трампом

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что он цел в ответ на вопрос о "публичной кастрации" президентом Дональдом Трампом. Ранее такое заявление сделал сенатор-республиканец Боб Коркер, комментируя отношения США с Ираном и КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отреагировал на мнение сенатора-республиканца, который ранее сообщил, что президент Дональд Трамп своими резкими высказываниями в адрес КНДР и Ирана фактически "публично кастрирует" шефа американской дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

13 октября в интервью газете The Washington Post Боб Коркер заявил, что Трамп ставит страну перед очень опасным выбором: ввязываться в войну или иметь дело с КНДР и Ираном, обладающими ядерным оружием. "Вы не можете публично кастрировать своего госсекретаря, не вынуждая при этом себя выбирать из двух зол", - заявил тогда сенатор.

"Я проверял. Я цел", - парировал Тиллерсон, когда в эфире CNN в воскресенье прозвучал наводящий вопрос. "Я не ждал такого ответа", - рассмеялся ведущий, согласившись закрыть вопрос.

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