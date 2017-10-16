ФСБ изъяла в Комсомольске-на-Амуре почти тонну черной икры

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В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ изъяли почти тонну черной икры, стоимость которой составляет 50 миллионов рублей. Они пресекли деятельность преступной группы, которая ранее наладила канал поставки незаконно добытой икры в западные регионы России.

В Комсомольске-на-Амуре изъяли 937 килограммов осетровой икры, которая была упакована в ​пластиковые контейнеры по 0,5 литра, передает ТАСС со ссылкой на представителя управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольгу Алькину.

Как выяснили оперативники, преступники ранее наладили канал поставки незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России. "По предварительным оценкам, стоимость данной партии могла бы превысить 50 миллионов рублей", - отметила Алькина.

Задержаны трое россиян: житель Комсомольска-на-Амуре, его 52-летняя пособница и 58-летний житель Приморского края, который приехал в город. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

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