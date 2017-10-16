На юге Китая массово эвакуируют людей из-за тропического шторма "Ханун"

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На юге Китая власти эвакуировали порядка 370 тысяч человек из-за тропического шторма "Ханун", который утром ударил по материковой части страны. Из-за стихии закрыты школы и детские сады, приостановлено железнодорожное сообщение, задерживаются авиарейсы.

В провинции Гуандун на юге Китая власти эвакуировали почти 370 тысяч человек из-за тропического шторма "Ханун", который утром достиг материковой части страны, сообщает агентство Xinhua.

Накануне в городах Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь из-за проливных дождей и сильного ветра были закрыты все туристические объекты, эвакуированы около 38 тысяч туристов.

Порывы ветра "Хануна" достигают 28 метров в секунду. Ожидается, что к полудню шторм немного ослабнет, когда он пройдет через западные прибрежные районы острова Хайнань. Там уже закрыты школы и детские сады, приостановлено железнодорожное и паромное сообщение, задерживаются авиарейсы.

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