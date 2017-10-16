В США прошел рэп-баттл между Oxxxymiron и американцем Dizaster

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В Лос-Анжелесе завершился рэп-поединок между российским исполнителем Oxxxymiron'ом и американцем ливанского происхождения Dizaster'ом. Тексты баттла были посвящены отношениям России и США, Ближнему Востоку и высадке на Луну.

В США прошел рэп-баттл между российским исполнителем Oxxxymiron'ом (Мирон Федоров) и американцем ливанского происхождения Dizaster'ом (Бачир Ягами), передает РИА Новости.

"Историческая" встреча рэперов состоялась в Лос-Анджелесе в рамках турнира World Domination. Российский исполнитель участвовал в нем впервые. Результатов баттла нет, поскольку поединок прошел без судей.

В словесном поединке Oxxxymiron и Dizaster поспорили о национальных стереотипах, ситуации на Ближнем Востоке, высадке на Луну и российско-американских отношениях.

Всего организаторы продали 1400 билетов стоимостью около 50 долларов. Платная трансляция была доступна в интернете за 30 долларов, в течение суток организаторы обещали выложить ее на YouTube с русскими субтитрами.

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.

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