Инженеры оказались самыми востребованными на рынке труда
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Самыми востребованными специалистами в России в сентябре стали инженеры. Как считают эксперты, это может быть сигналом о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.
На российском рынке труда самыми востребованными специалистами в сентябре стали инженеры, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы Минтруда.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, это может быть сигналом о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.
В перечень основных профессий, специальностей и видов занятий, по которым отмечается устойчивый спрос на работников, вошли инженеры-технологи, инженеры КИП, техники-технологи, техники службы эксплуатации и ремонта оборудования. Также сохраняется высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных рабочих. По данным органов занятости, по-прежнему остается высокой доля рабочих профессий.
Ранее Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Самыми доходными профессиями оказались капитан океанского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей соответственно.
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