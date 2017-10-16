Инженеры оказались самыми востребованными на рынке труда

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Самыми востребованными специалистами в России в сентябре стали инженеры. Как считают эксперты, это может быть сигналом о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.

На российском рынке труда самыми востребованными специалистами в сентябре стали инженеры, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы Минтруда.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, это может быть сигналом о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.

В перечень основных профессий, специальностей и видов занятий, по которым отмечается устойчивый спрос на работников, вошли инженеры-технологи, инженеры КИП, техники-технологи, техники службы эксплуатации и ремонта оборудования. Также сохраняется высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных рабочих. По данным органов занятости, по-прежнему остается высокой доля рабочих профессий.

Ранее Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Самыми доходными профессиями оказались капитан океанского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей соответственно.

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