Россияне стали пить больше кофе

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Россияне увеличили потребление кофе на 20%. Ежегодно объем потребления кофе составляет около 800 граммов на человека.

Россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Об этом пишет газета "Известия". По данным ФТС, импорт зеленого необжаренного кофе сорта арабика за семь месяцев вырос на 66% по сравнению с прошлым годом, ввоз кофе сорта робуста — на 32%. Издание объясняет это не только увеличением потребления кофе, но и становлением в России новой для страны кофейной культуры.

С начала этого года в Россию было ввезено 64,4 тысячи тонн зеленого кофе сорта арабика на сумму более 213 млн долларов. Зерен сорта робуста импортировано 57 тысяч тонн. Вырос на 13–17% и ввоз жареного кофе обоих видов. При этом на 8% упали поставки чая и на 20% цикория.

"Известия" отмечают, что в год средний объем потребления кофе на человека в России составляет около 800 граммов. В Германии этот показатель равен 5 килограммам, а в Финляндии он достигает 11 килограммов.