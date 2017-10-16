Сбербанк упростил условия потребительского кредитования

Теги: кредит Экономика сбербанк

Сбербанк снизил ставки по потребительскому кредиту и упростил условиях его выдачи. Теперь для россиян будет установлена единая минимальная ставка вне зависимости от сумм и срока кредита, а также наличного обеспечения.

Сбербанк России с 16 октября снизил ставки по потребительским кредитам и упростил условия их выдачи, сообщает ТАСС.

Таким образом, ставки по кредиту без обеспечения снизились на один процентный пункт - до 12,9% годовых. А минимальная ставка по потребкредиту на рефинансирование других ссуд снизилась на 0,4-1,4 процентного пункта. Теперь она составляет 13,5% годовых.

Кроме того, теперь будет установлена единая минимальная ставка вне зависимости от сумм и срока кредита, а также наличного обеспечения.

Читайте также:

Российские банки вернули ипотеку без первоначального взноса

Опрос: россияне стали больше доверять банкам и кредитам

АСВ попросит ЦБ увеличить кредитную линию на 210 млрд рублей

До 2020 года ставку по ипотеке в России могут сделать ниже 8%