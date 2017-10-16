В центре Москвы застрелили мужчину
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На Новослободской улице в Москве неизвестные убили 38-летнего мужчину. В него было произведено не менее четырех выстрелов, от полученных ран пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают.
В центре Москвы неизвестные убили четырьмя выстрелами 38-летнего мужчину, об этом сообщает СКР по столице.
Инцидент произошел на Новослободской улице вблизи жилых домов. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Преступников объявили в розыск. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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