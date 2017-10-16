Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей

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Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Мировой судья Мещанского района Москвы оштрафовала мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила Юлия Данильчик.

ФСБ ранее потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по "закону Яровой". Руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования, после чего был составлен протокол об административном правонарушении.

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