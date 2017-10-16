Лавров раскритиковал США за позицию по Ирану и КНДР

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Действия США на иранском и корейском направлениях ведут к гонке вооружений и риску распространения оружия массового уничтожения. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, позиция Вашингтона усугубляет негативные мировые тенденции.

Глава МИД России Сергей Лавров обрушился с критикой на США, пишет "Интерфакс". По словам российского министра, намерение Вашингтона выйти из соглашения по иранскому атому и угрозы применения силы в отношении КНДР усугубляют негативные мировые тенденции.

"Использование военной силы в обход Совета Безопасности ООН, практика односторонних санкций, экстерриториальное применение национального законодательства, серьезно подорвали авторитет международного права", - перечислил Лавров.

Все это приводит к тому, что некоторые страны стремятся любимыми способами нарастить военную мощь для противодействия США, что в результате провоцирует гонку вооружений и риск неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения.

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