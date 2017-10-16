Житель Ухты постирал кота своей девушки в стиральной машинке

Теги: убийство животные Происшествие коми

Пьяный и неоднократно судимый ухтинец убил в стиральной машинке кота своей девушки, записал это на видео и выложил в Сеть. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В Ухте пьяный 37-летний мужчина засунул кота своей девушки в стиральную машину, записал стирку на видео и выложил ее в Сеть, передает "Интерфакс".

Как сообщают местные СМИ, мужчина поместил животное в барабан вместе с одеждой и нажал на "старт". Животное не выдержало получасовой стирки и умерло.

Известно, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз он вышел на свободу в январе этого года.

В отношении живодера возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте также:

В Карелии на частной звероферме животные гибнут от голода

В Москве возбудили дело об убийстве 12 фазанов в Парке Горького

В Красногорске активизировались догхантеры: погибли шесть собак