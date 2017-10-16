Житель Ухты постирал кота своей девушки в стиральной машинке
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Пьяный и неоднократно судимый ухтинец убил в стиральной машинке кота своей девушки, записал это на видео и выложил в Сеть. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
В Ухте пьяный 37-летний мужчина засунул кота своей девушки в стиральную машину, записал стирку на видео и выложил ее в Сеть, передает "Интерфакс".
Как сообщают местные СМИ, мужчина поместил животное в барабан вместе с одеждой и нажал на "старт". Животное не выдержало получасовой стирки и умерло.
Известно, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз он вышел на свободу в январе этого года.
В отношении живодера возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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