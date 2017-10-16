Друзья актера Марьянова сами отменили вызов скорой помощи

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Вызывавшие скорую помощь актеру Дмитрию Марьянову, который скончался в воскресенье, отменили вызов, сообщив, что привезут его в больницу самостоятельно. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Московской области. Проверку по факту смерти актера также проведет Следственный комитет.

Люди, вызвавшие скорую помощь Дмитрию Марьянову, отменили вызов спустя несколько минут, сообщив, что привезут актера в больницу самостоятельно, передает ТАСС.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Предварительно, причина смерти – оторвавшийся тромб. Ранее в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи. Следственный комитет проверит эту информацию.

"Следователями регионального СК проверяется информация, распространенная в СМИ, об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову", - сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.

Дмитрий Марьянов в программе "Мой герой"

Марьянов знаком зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и другим. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

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