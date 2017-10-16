Мадрид не удовлетворило письмо Пучдемона о статусе Каталонии
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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою. В нем он дал однозначного ответа, признает ли регион свою независимость, но призвал к переговорам. В Мадриде письмо остались недовольны.
В понедельник истёк срок ультиматума, предъявленного правительством Испании властям Каталонии, передает "ТВ Центр". Глава автономии Карлес Пучдемон должен был дать Мадриду окончательный ответ о возможном провозглашении независимости. Однако письмо, которое Пучдемон направил в адрес премьер-министра Мариано Рахоя, власти не удовлетворило. Каталонский лидер предложил Рахою провести личные переговоры, не ответив на главный вопрос. В Мадриде заранее предупредили: в подобной ситуации может быть применена 155 статья Конституции, которая приостанавливает самоуправление автономии.