Число жертв взрыва в столице Сомали превысило 300

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Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек. Жертв может быть больше, некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Число жертв теракта в столице Сомали превысило 300 человек, пострадали более трёхсот. Об этом сообщает Reuters.

Подрыв начинённого взрывчаткой грузового автомобиля был осуществлён на оживлённой улице Могадишо, рядом с гостиницей. Здание почти полностью разрушено. Серьёзные повреждения получило и находящееся рядом посольство Катара, ранен глава дипмиссии.

Как говорят в полиции, число погибших может возрасти по мере разбора завалов. Ответственность за теракт никто на себя не взял. Однако власти считают, что это дело рук исламистов группировки "Аш-Шабаб", связанной с запрещённой "Аль-Каидой". В стране действует трёхдневный траур.