Павленский задержан в Париже после поджога Банка Франции
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Российский художник Петр Павленский, ранее покинувший Россию, задержан в Париже после акции с поджогом здания Банка Франции. В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.
Акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Об этом в Twitter сообщила фотограф Капусин Анри. Российского художника задержали после акции.
Официального подтверждения информации о задержании и проведении акции от полиции нет.
Ранее Павленскому предоставили политическое убежище во Франции. Художник покинул Россию в январе 2017 года вместе с семьей. Он опасался уголовного преследования.
В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.
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