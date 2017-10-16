11:34, 16 октября 2017

Павленский задержан в Париже после поджога Банка Франции

Теги:  Общество  франция  задержание  художник  россия  поджоги

Российский художник Петр Павленский, ранее покинувший Россию, задержан в Париже после акции с поджогом здания Банка Франции. В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.

Акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Об этом в Twitter сообщила фотограф Капусин Анри. Российского художника задержали после акции.

Официального подтверждения информации о задержании и проведении акции от полиции нет.

Ранее Павленскому предоставили политическое убежище во Франции. Художник покинул Россию в январе 2017 года вместе с семьей. Он опасался уголовного преследования.

В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.

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