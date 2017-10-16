Павленский задержан в Париже после поджога Банка Франции

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Российский художник Петр Павленский, ранее покинувший Россию, задержан в Париже после акции с поджогом здания Банка Франции. В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.

Акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Об этом в Twitter сообщила фотограф Капусин Анри. Российского художника задержали после акции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

Официального подтверждения информации о задержании и проведении акции от полиции нет.

Ранее Павленскому предоставили политическое убежище во Франции. Художник покинул Россию в январе 2017 года вместе с семьей. Он опасался уголовного преследования.

В 2015 году Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке.

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