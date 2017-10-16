Лавров упрекнул КНДР в вызывающем поведении

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Северная Корея ведет себя вызывающе, грубо нарушая все резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Сочи. Он подчеркнул, что не оправдывает действия Пхеньяна, однако обратил внимание, что к гонке вооружений ряд стран подталкивают США.

В Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась панельная дискуссия на тему мировой безопасности. Участие в ней принял Сергей Лавров. В своём выступлении глава российского МИД говорил о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, передает "ТВ Центр".

"Ряд стран резонно опасающихся повторения у себя дома югославского, иракского, ливийского сценариев, и стремятся любым способом нарастить военную мощь. Как результат - опасная гонка вооружений, риск неконтролируемого расползания орудия массового уничтожения. К сожалению, эти негативные тенденции лишь усугубились в результате решения Соединенных Штатов о фактическом выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путём", - сказал министр.

Сергей Лавров заявил, что некоторые правительства руководствуются исключительно своими геополитическими интересами, а использование военной силы в обход Совета Безопасности ООН серьёзно подрывает авторитет международного права. Однако министр подчеркнул, что Россия готова к честному взаимодействию как с США, так и с другими странами НАТО и Евросоюза.

В то же время критике министра подверглась и КНДР. По словам Лаврова, Пхеньян ведет себя вызывающе, грубо нарушая все резолюции Совета безопасности ООН.