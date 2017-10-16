Минкомсвязи назвало сумму затрат операторов из-за "пакета Яровой"

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Минкомсвязи оценило затраты каждого оператора из-за "пакета Яровой" в десятки миллиардов рублей ежегодно. Ведомство уже подготовило документы, регулирующие внедрение положений пакета. Они будут внесены в правительство в октябре.

Министерство связи и массовых коммуникаций России оценило затраты мобильных операторов из-за "пакета Яровой" по части хранения информации в несколько десятков миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

"Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год", - заявил глава министерства Николай Никифоров.

В Минкомсвязи отметили, что уже готовы документы, регулирующие внедрение положений пакета. Они будут внесены в правительство в октябре.

В июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Согласно документу, операторы связи должны хранить переписку и переговоры пользователей в течение полугода. Также закон вводит уголовную ответственность за совершение международного теракта и наказание за публичные призывы к насильственному свержению власти, а также нападению на посольства. Кроме того, вводится и новый состав преступления. Речь идет о решении гражданина не сообщать о преступлении террористической направленности.

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