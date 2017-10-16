В Пермском крае эвакуируют горняков из горящей шахты

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В Пермском крае в шахте калийного комбината возник пожар при демонтаже старого оборудования. Под землей находились 297 человек, на данный момент идет эвакуация горняков. Пострадавших и пропавших без вести нет.

На шахте в Пермском крае загорелось демонтируемое оборудование, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе технического надзора.

Пожар произошел в Соликамском районе на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления на глубине 400 метров. На данный момент горит 30 квадратных метров.

Под землей находились 297 человек, проводится эвакуация. Пострадавших и пропавших без вести нет. В ликвидации пожара задействованы отделения военизированной горноспасательной части.

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