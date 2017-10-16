СПЧ подготовил проект амнистии к 100-летию революции

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СПЧ передал в администрацию президента концепцию амнистии к 100-летию революции. Амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. Попасть под нее, предварительно, смогут тысячи человек.

Совет по правам человека передал в администрацию президента проект административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции, передает "Интерфакс".

"Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания", - уточнил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Он добавил, что амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. По его словам, попасть под амнистию смогут "тысячи человек".

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