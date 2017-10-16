Пожар в ТЦ "Европейский" попал на видео

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На крыше торгового центра "Европейский" в центре Москвы загорелись отложения жира в вентиляционном коробе. На данный момент пожар потушен. Эвакуация людей не потребовалась.

На крыше Торгового центра "Европейский" в центре Москвы произошло возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, загорелись отложения жира в вентиляционном коробе. На данный момент пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. Эвакуация людей не проводилась.

Накануне ТЦ "Европейский" был эвакуирован из-за анонимного сообщения заложенном в здании взрывном устройстве. На улицу вывели более трех тысяч человек.

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